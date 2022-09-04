Сергей Ларионов стал почётным гражданином Витима

Решением поселкового Совета депутатов муниципального образования Ленского района РС (Я) генеральному директору ПАО «ЛОРП» Сергею Ларионову присвоено звание «Почетный гражданин п.Витим». Нагрудный знак торжественно вручил Глава МО «Посёлок Витим» Виктор Ни.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов, поздравил родной поселок с 400-летием: «Виктор Павлович, примите слова искренней благодарности — за деятельное участие в сохранении истории Якутии, внимательное отношение к ветеранам, принятие мер по увековечиванию памяти первопроходцев Якутии, за построение и сохранение прочной дружбы с предприятиями речного комплекса!»

История посёлка Витим неразрывно связана с развитием внутреннего водного транспорта Якутии. Для многих поколений Витим стал по праву называться речными вратами Республики.

По инициативе пароходства на юбилейные мероприятия поселка были приглашены ветераны речного флота. Старейший из ветеранов, Владимир Аврамович Балаценко, в возрасте 82-х лет прилетел из Благовещенка в Якутск, и в комфортных условиях на теплоходе «Демьян Бедный» смог продолжить свое путешествие до Витима.

Для гостей и жителей Витима состоялась обширная праздничная программа: концерты творческих коллективов, передвижные выставки, экскурсии и речная прогулка на теплоходе.