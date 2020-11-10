Сергей Ларионов: Сотрудники ОВД на практике доказывают свой профессионализм

Уважаемый Владимир Николаевич!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От имени коллектива Ленского объединенного речного пароходства и от себя лично поздравляю с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

День сотрудника органов внутренних дел – праздник всех тех, кто стоит на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую службу, борется с преступностью и обеспечивает правопорядок.

Правоохранительные органы нашей республики укомплектованы высокопрофессиональными, способными, отлично подготовленными сотрудниками, готовыми выполнять задачу любой сложности. Представители ОВД обеспечивают правопорядок и законность на территории Якутии. Сотрудники на практике доказывают свой профессионализм.

Выражаем благодарность каждому за честную службу, за ответственный, оперативный и профессиональный подход к делу,

за помощь и поддержку всем, кто нуждается в защите!

Отдельное спасибо ветеранам, чей опыт перенимает нынешнее поколение. Признание заслуг, уважение и глубокая благодарность всем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. Оставаясь в строю, вы принимаете активное участие в работе подразделений, вносите практический вклад в предупреждение и пресечение преступлений!

Счастья всем вашим семьям, новых свершений, доблестных дел,

успехов и отваги!

С уважением, Народный депутат Республики Саха (Якутия)

генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов