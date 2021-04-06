Сергей Ларионов: Сегодня знаменательный день не только в нашей республике, но и во всем Дальнем Востоке

6 апреля в Якутске стартовали чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К-1, где принимают участие 506 спортсменов из 38 команд. Стоит отметить, что еще ни один чемпионат в Якутии не собирал такого большого числа участников, как этот.

Открыл торжественную часть заместитель председателя правительства РС (Я) Сергей Местников. Он отметил, что спортивные состязания приурочены к годовщине победы якутянина Александра Иванова — первого чемпиона мира из СССР — на чемпионате мира, а также к 30-летию основания Федерации кикбоксинга России.

Вице-президент Федерации кикбоксинга страны Александр Березкин наш земляк, и именно благодаря ему Якутия стала организатором столь масштабного праздника спорта. В своей речи он выразил благодарность и дал высокую оценку организаторам.

Член президиума Федерации кикбоксинга России Виктория Украинцева заострила внимание спортсменов на том, что этот чемпионат является отборочным туром на чемпионат Мира.

Горячо и тепло встретила публика заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, первого президента Федерации кикбоксинга РС (Я), экс-главу Якутии Егора Борисова. Обращаясь к аудитории, он сказал, что в Якутии кикбоксинг начал свое зарождение после блестящей победы легендарного Александра Иванова на чемпионате мира. «После основания в 1994 году Федерации Республики, началось воспитание поколения блестящих кикбоксеров» — сказал Егор Борисов.

Президент Федерации кикбоксинга РС(Я), генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов сказал, что «сегодня знаменательный день не только в нашей республике, но и во всем Дальнем Востоке» и высоко оценил нелегкий труд тренеров и спортсменов: «Профессиональный уровень наших тренеров доказан многочисленными яркими победами их воспитанников. Республика по праву может гордиться своими мастерами: Александром Ивановым, Петром Иннокентьевым, Василием Павловым, Иннокентием Макаровым, Василием Васильевым, Сергеем Мироновым, Оксаной Васильевой, Марией Кривошапкиной, Лидией Андреевой, Александром Сидоровым и многими другими. Все они по праву вписали свои имена в историю развития кикбоксинга» — сказал он.

Сергей Ларионов за вклад в развитие кикбоксинга в Республике Саха (Якутия) вручил Егору Борисову Почетный знак Федерации кикбоксинга Якутии.