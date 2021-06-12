Сергей Ларионов: Россия – сильная, независимая держава с вековыми традициями
Уважаемые жители республики!
От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично поздравляю с Днем России!
Это один из самых молодых праздников, который начинался с принятия Декларации о государственном суверенитете России. Пусть же наша страна продолжает развиваться как государство демократическое, основанное на законе и гражданских свободах, и приносит населению страны благополучие и достаток.
Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение.
Россия – сильная, независимая держава с вековыми традициями, которой восхищается мир. Мы гордимся, что живем в стране, в которой родились легендарные личности, руководившие страной в самые тяжелые времена, великие деятели науки, истории, культуры и искусства. Россия внесла бесценный вклад в развитие всего человечества. Нашу Родину защищали наши предки, и именно они завещали любовь к ней. Сколько тяжелейших испытаний выпало на долю нашего народа, но россияне, проявляя удивительную жизнестойкость, смогли возродить страну после столь жестоких и длительных войн.
Пусть наша Россия процветает и развивается и всегда будет такой же могущественной и великой!
Народный депутат Республики,
генеральный директор ПАО «ЛОРП»
Сергей Ларионов
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