12.06.2021
14:36
72

Праздники

Сергей Ларионов: Россия – сильная, независимая держава с вековыми традициями

Уважаемые жители республики!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично поздравляю с Днем России!

Это один из самых молодых праздников, который начинался с принятия Декларации о государственном суверенитете России. Пусть же наша страна продолжает развиваться как государство демократическое, основанное на законе и гражданских свободах, и приносит населению страны благополучие и достаток.
Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение.

Россия – сильная, независимая держава с вековыми традициями, которой восхищается мир. Мы гордимся, что живем в стране, в которой родились легендарные личности, руководившие страной в самые тяжелые времена, великие деятели науки, истории, культуры и искусства. Россия внесла бесценный вклад в развитие всего человечества. Нашу Родину защищали наши предки, и именно они завещали любовь к ней. Сколько тяжелейших испытаний выпало на долю нашего народа, но россияне, проявляя удивительную жизнестойкость, смогли возродить страну после столь жестоких и длительных войн.

Пусть наша Россия процветает и развивается и всегда будет такой же могущественной и великой!

Народный депутат Республики,
генеральный директор ПАО «ЛОРП»
Сергей Ларионов

Фото: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх