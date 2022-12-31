Сергей Ларионов: Пусть все перемены в наступающем году будут добрыми!

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), дорогие земляки!

От имени ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» от всей души поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!

Подходит к своему завершению 2022 год. Год, в котором тесно переплетаются множество юбилейных событий: 100-летие Якутской автономномии, 125-летие ее основателя — Максима Кировича Аммосова, 390-летие со дня присоединения города Якутска в состав Российской Федерации. Также в этом году исполнилось 85 лет первому Президенту Республики Саха (Якутия) Михаилу Ефимовичу Николаеву.

Знаковое событие отмечено в ноябре этого года, Указом президента РФ Владимира Путина Якутску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Это серьезное звание присваивается городам, которые внесли своим трудовым героизмом и самоотверженностью весомый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Неоценимый вклад внесли речники в речную отрасль в годы Великой Отечественной войны, и во многом поспособствовали тому, чтобы сегодня город Якутск гордо носил почётное звание «Город трудовой доблести». В этом большая заслуга исконных жителей нашего города и республики в целом. История многих семей в Якутске связана с работой на промышленных предприятиях, которые проявили самоотверженность в тяжелые годы войны. То предприятие, которое сегодня успешно доставляет жизненно-необходимые грузы практически по всей республике водными путями, строилось многими годами целыми династиями речников. Они трудились на благо родного края, понимая насколько их труд важен для всего региона.

Я уверен, что наступающий год станет для Республики Саха (Якутия) годом созидания и позитивных перемен. Безусловно для этого понадобится приложить немало усилий. Ежегодно по республике внедряются и реализуются новые проекты и программы. Развивается социальная инфраструктура. Еще много дел нас ждет впереди. Всеобщими усилиями мы должны выполнить все задуманное и обеспечить успешное развитие нашей прекрасной республики. Необходимо смотреть в будущее с оптимизмом, и верить, что нам по силам решить задачи, которые ставит время.

Искренне желаю, дорогие земляки, чтобы все перемены в наступающем году были добрыми, чтобы вас миновали невзгоды и утраты, чтобы ваши заветные мечты сбывались.

Пусть новый 2023 год принесет в каждый дом, в каждую семью здоровье и благополучие, станет счастливым временем новых идей и знаковых событий.

Пусть мир и процветание царят на земле родной республики!

Генеральный директор ПАО «ЛОРП», народный депутат РС (Я) Сергей Ларионов