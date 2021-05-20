Сергей Ларионов: Пусть наша Усть-Мая процветает и развивается

Дорогие жители моего родного Усть-Майского района!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично от всей души поздравляю вас с 90-летием со дня образования Усть-Майского района.

90 лет для исторического пути района – срок немалый. Менялись его экономическое, социально-культурное положение, и даже районный центр. Но низменным остается одно – отношение людей к своей малой родине. Усть-Майский район для нас — не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людские судьбы, характеры и поколения в единое целое.

В своей депутатской деятельности я уделяю большое внимание социально-экономического развитию Усть-Майского района. Это станет основой для успешной жизнедеятельности, осуществления благополучной и результативной работы учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, решения вопросов благоустройства, создания благоприятных условий для активной трудовой деятельности, комфортного проживания жителей моей малой родины. Я не раз говорил, что депутат Ил Тумэна – не боец-одиночка. Каждый из нас работает в команде, иначе ничего не получилось бы. Моя команда – это, в первую очередь, Усть-Майцы, общественный актив, который помогает увидеть и выделить самые насущные вопросы. Многие задачи удается решать благодаря совместной работе с администрациями муниципальных образований. Депутат ничего бы не смог без опоры этих активных неравнодушных людей! Пользуясь случаем, выражаю благодарность каждому жителю района за совместную работу для развития нашей родины.

Желаю, чтобы наш район процветал, всегда приветствовал добрых гостей, радовал благоуханием и красотой пейзажей, воспитывал достойное поколение. Всем здоровья, любви и достатка в семьях, успехов и достижений в добрых начинаниях.

Пусть наша Усть-Мая процветает и развивается, преображается и становится лучше с каждым днем!

Народный депутат республики

генеральный директор ПАО «ЛОРП»

Сергей Ларионов