Сергей Ларионов принял участие в открытии мемориального комплекса «Саhыл Сыhыы»

В 2023 году исполняется 100 лет со времени окончания Гражданской войны в СССР. И большую роль в этом событии сыграла «ледовая осада», которую выдержал в местности «Саhыл Сыhыы» немногочисленный отряд красного командира Строда, задержавший дружину белого генерала Пепеляева, шедшего на Якутск.

Пять лет назад по инициативе ПАО «ЛОРП» была организована встреча потомков белого генерала Анатолия Пепеляева и красного командира Яна Строда. В мероприятиях приняли участие внук Анатолия Пепеляева — Виктор Лаврович Пепеляев с сыном Игорем, внучка Яна Строда — Ольга Новомировна Русина и правнук Ян Строд. Безусловную поддержку мероприятию оказала международная организация Императорское Православное Палестинское Общество. В Якутск прибыл заместитель председателя ИППО Сергей Байдаков. Активное участие в действиях, посвященных этому событию, принял сенатор Вячеслав Штыров, которой хорошо знает историю Якутии.

Так, на месте «ледовой осады» состоялось историческое событие – примирение потомков «белых и красных». В конце августа 2018 года по инициативе народного депутата РС (Я) Сергея Ларионова и при поддержке Главы Амгинского района Николая Архипова, общественников и жителей Амги была проведена конференция «Долгий путь к примирению и согласию: уроки Гражданской войны в Якутии», посвященная памяти двух честных, храбрых и гуманных людей, которым волей исторических судеб пришлось стать противниками.

Время и природная стихия не пощадили местность «Саhыл Сыhыы». От былых построек осталось немного, но всем было ясно, что нужно восстанавливать памятный мемориал, посвященный событиям 100-летней давности.

В открытии мемориального комплекса «Саhыл Сыhыы» при селе Абага Амгинского улуса принял участие народный депутат РС (Я), генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов. «Глава Республики Айсен Николаев поддержал идею строительства мемориального комплекса. Тогда, в 2018 году, здесь ничего не было, кроме остатков опорных пунктов бойцов. А сейчас мы видим крупнейший проект, раскрывающий историю гражданской войны – видим яркий пример мужества, стойкости и героизма как красных бойцов под командованием Строда, так и солдат Сибирской добровольческой дружины генерала Пепеляева», — прокомментировал Сергей Ларионов, и отметил, что нельзя допускать раскола общества, чтобы никогда не повторились ужасы Гражданских войн.

В настоящее время наша страна переживает нелегкие времена. Более 70 бойцов из Амгинской земли находятся в зоне специальной военной операции, мужественно и героически защищая свою Отчизну. После гражданской войны поменялось многое. Неизменно одно – победа будет за Россией!