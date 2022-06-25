Сергей Ларионов поздравляет с праздником Ысыах

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично от всей души поздравляю всех жителей Якутии и гостей с юбилейным национальным праздником Ысыах, который пройдет в честь 100-летия образования ЯАССР.

Это праздник единения и взаимопонимания между народами, населяющими наш многонациональный регион. Он является ярким примером сохранения и продолжения культурных, исторических и духовных ценностей народа саха. Ысыах несет в себе торжество рассвета природы и человека, дает возможность по древнему обычаю встретить восход солнца и под его лучами открыть и очистить свои души, впитать в себя новую жизненную силу.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник дружбы и единения даст возможность познать лучшие традиции якутского народа. Пусть наша молодежь на примере предков приобщается к обычаям, культуре, стремится к совершенству.

Желаю всем жителям Республики и гостям национального праздника «Ысыах» здоровья, радости процветания, претворения в жизнь всех планов. Пусть в ваших сердцах царит вера и надежда в светлое будущее, воплощаются мечты и идеи. Пусть благодатный праздник порадует вас своим разноцветьем и обилием, укрепит дух и прозвучит добрыми пожеланиями счастья и благополучия! Мира и добра вам и вашим близким!

С уважением,

Народный депутат Республики,

генеральный директор ПАО «ЛОРП»

Сергей Ларионов