Сергей Ларионов поздравляет с Днем российской печати

Уважаемые представители средств массовой информации!

От имени коллектива «Ленского объединенного речного пароходства»и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Быть журналистом — престижно и почётно. Эта профессия требует оперативности, находчивости и мужества.

Благодаря прессе, мы не только узнаем новости, но и имеем возможность их анализировать, черпать полезную информацию! В СМИ нашей Республики работает множество талантливых, высокопрофессиональных журналистов, которые точно и своевременно, глубоко и полно освещают происходящие события.

Особая благодарность редакциям, освещающим деятельность нашего предприятия. Благодаря вашему кропотливому труду, терпению, умению отслеживать события нашего предприятия, Якутия имеет возможность видеть, как работают речники: о начале навигации, о планах ЛОРПа по доставке социально-значимых грузов в различные уголки нашей республики и других регионов страны, о перевозках грузов в межнавигационный период, планах и перспективах предприятия.

Примите слова благодарности за Ваш нелегкий труд, за профессионализм, за творческий подход к работе.

Желаю журналистам Якутии неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и острого пера!

Народный депутат Республики, Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов