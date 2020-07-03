Сергей Ларионов поздравляет с Днем речника

Уважаемые коллеги! Дорогие речники!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично сердечно поздравляю с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота!

В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы, 2020-ый объявлен Годом памяти и славы в Российской Федерации и Годом патриотизма в Якутии. Мы выражаем огромную благодарность ветеранам морского и речного флота, которые на фронте и в тылу приближали радостный День Победы, проявили героизм и несгибаемую силу духа, выстояли и победили.

Выражаю уверенность, что совместные усилия и слаженные действия профессионалов отрасли гарантируют в текущую навигацию безаварийную, устойчивую работу флота и бесперебойное жизнеобеспечение нашей Родины.

В день профессионального праздника желаю всем крепкого здоровья, плодотворной работы, благополучия и семь футов под килем!

Генеральный директор С.А.ЛАРИОНОВ