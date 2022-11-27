Сергей Ларионов поздравляет с Днем матери!

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днём матери в Российской Федерации!

День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям. Этот праздник стал днем всенародного признания, глубокого уважения и любви к нашим мамам и бабушкам. В этот день мы говорим огромное спасибо всем мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку, выражаем им безмерную благодарность за неустанный каждодневный труд в сохранении домашнего очага, укреплении духовных ценностей семьи.

В Ленском объединенном речном пароходстве трудится немало женщин, которые и добиваются отличных результатов в труде, и воспитывают будущих граждан России. В навигацию женщины трудятся штурманами, механиками, радистами, проводниками, судовыми поварами, девушки проходят практику рулевыми мотористами. В подразделениях пароходства есть женщины не женских профессий и на берегу.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от Ваших детей!

Генеральный директор ПАО «ЛОРП», народный депутат РС (Я) Сергей Ларионов