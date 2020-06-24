Сергей Ларионов поздравил ветерана-речника ВОВ Степана Дроздова

Народный депутат Республики, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов поздравил ветерана Великой Отечественной войны, бывшего руководителя Ленского речного пароходства Степана Дроздова. Сегодня нашему ветерану 98 лет! Родился он 1 января 1922 года в Жигаловском районе, на Верхней Лене. Поздравляя уважаемого Степана Платоновича, Сергей Ларионов выразил искренние слова признательности за подвиги, совершенные речником в тылу и на фронтах. Поблагодарил за самоотверженный труд в стенах ЛОРП в далекие 70-е годы.

«Вся Ваша жизнь после окончания Якутского речного техникума тесно связана с флотом, просторами северных рек, С Ленским пароходством. В этот знаменательный день выражаем Вам глубокую признательность за добросовестный, плодотворный труд, высокую самоотдачу, преданность любимому делу. Ваша деятельность — достойный вклад в развитие в ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и пример для нынешних работников» — сказал в своей речи Сергей Александрович.

Степан Платонович рассказал, что с большим волнением получил новость о том, что с ним хочет встретиться нынешний руководитель ЛОРПа Сергей Александрович Ларионов. Встреча прошла очень тепло и дружелюбно.

С теплыми пожеланиями доброго здоровья, активности на долгие годы, стабильности, мира и благополучия от имени коллектива ПАО «ЛОРП» Степану Платоновичу, в связи с великой Победой и в рамках акции #75добрыхдел, Сергей Ларионов вручил 75 тысяч рублей в знак бесконечного уважения и благодарности.

Ветеран ВОВ поблагодарил весь коллектив пароходства и сказал, что по сей день помнит годы службы в Ленском пароходстве и рад, что помнят о нем и чтят в родном предприятии.