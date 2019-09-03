Сергей Ларионов поздравил коллектив Бетюнской школы

1 сентября в с.Бетюнцы Амгинского улуса открылась новая школа на 220 мест. В торжественном мероприятии приняли участие глава региона Айсен НИКОЛАЕВ, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия ГАБЫШЕВА, народные депутаты республики Сергей ЛАРИОНОВ и Руслан ФЕДОТОВ, члены кабинета министров.

Нововведенный объект представляет собой типовое современное каменное здание общей площадью более 3500 кв. метров, рассчитанное на 220 мест. В новой школе есть большой спортзал, актовый зал, библиотека, компьютерный класс, кабинеты животноводства и автодела, а также химии и биологии, оборудованные лабораториями.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП», народный депутат Республики Сергей Ларионов в приветственном адресе отметил: «Развитие системы образования – это инвестиции, которые мы вкладываем в будущее Республики, в будущее России. Мы стремимся к тому, чтобы наши юные сограждане с ранних лет привыкали к высоким стандартам и достойному качеству жизни. Уверен, что коллектив школы вместе с родителями и учащимися сделают все, чтобы новая школа была среди лучших, чтобы она была по-настоящему умным, теплым, добрым домом для всех вас. Нет сомнений в том, что Бетюнские школьники оправдают ожидания своих родителей и педагогов, и Амгинский улус будет гордиться достижениями учеников в учебе, творчестве и спорте. Ведь для этого теперь есть все условия».

Официальная делегация, после торжественных мероприятий, приняла участие в высадке саженцев на территории школы.

В этот же день, каждый первоклассник Амгинского улуса и Усть-Майского района получил традиционные подарки от Сергей Ларионова и коллектива ПАО «ЛОРП».

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Настольные и интеллектуальные игры, пазлы, глобусы были вручены главами наслегов и директорами школ. Родители и учащиеся от всей души поблагодарили Сергея Александровича за внимание и поддержку.