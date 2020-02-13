Сергей Ларионов: Поставлен ряд задач по развитию Усть-Майского района

В ходе рабочей поездки в Усть-Майский район, глава Республики Айсен Николаев посетил молитвенный дом, строительство которого было инициировано региональным отделением Императорского православного палестинского общества. Его председателем является народный депутат Республики, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов.

Молитвенный дом был введен и сдан в эксплуатацию 2012 году. Как сказал председатель регионального отделения ИППО Сергей Ларионов, ежегодно производится косметический ремонт в здании, а в ближайшее время будет обновлена церковная утварь.

Главное событие, которое усть-майцы ждали давно, – запуск волоконно-оптической линии связи по маршруту Амга — Усть-Мая. Благодаря ВОЛС в районе высокоскоростной интернет появился в Усть-Мае, а в скором времени, после завершения пусконаладочных работ, высокоскоростной интернет будет запущен в Петропавловске.

«Сегодня качество жизни людей зависит не только от современной инфраструктуры, но и мобильности, возможности находиться на связи с миром. Я благодарю компанию «Ростелеком» и операторам сотовой связи, которые в кратчайшие сроки завершили работы и подключили наши населенные пункты к скоростному интернету», — сказал глава Якутии.

Напомним, ускорить сроки запуска ВОЛС до Усть-Маи удалось после переговоров народных депутатов с директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым.

Теперь жители Усть-Маи могут выбрать безлимитный тарифный план, подключиться к интерактивному телевидению и другим цифровым сервисам. Высокоскоростной интернет стал доступен порядка 3 тысячам Усть-Майцам.

Во время совещания при главе региона, в котором приняли участие народные депутаты от Амгино-Майского избирательного округа, руководство и общественность улуса, обсуждались вопросы социально-экономического развития.

На совещании было сказано о том, что с 2020 года начнется реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья. До 2025 года здесь планируют расселить свыше 10 тысяч квадратных метров жилья, сообщается на официальном информационном портале республики.

Усть-Майский район всегда занимался выращиванием картофеля. Сегодня, чтобы увеличить объемы продукции, аграриям необходима помощь в строительстве овощехранилища. Народный депутат Сергей Ларионов обратился с этим вопросом и просьбой поддержать реализацию данного проекта к Айсену Николаеву. Вторым вопросом депутат обозначил важность дотаций авиаперевозок по маршруту Якутск-Усть-Мая для сохранения авиасообщения с республиканским центром. С появлением круглогодичной дороги авиапассажиров стало намного меньше, в связи с чем, перевозчики вынуждены были увеличить тарифы и на сегодняшний день стоимость авиабилетов достигает 17 000 рублей. В этой связи, остро стоит вопрос о перевозке больных и пожилых, которые не могут ездить на машинах, переправляясь на двух паромах через реки Амга и Лена, а позволить себе покупать дорогостоящие билеты также не могут. Сергей Ларионов сказал о необходимости уменьшения цен на авиабилеты за счет дотаций. Оба вопроса, поднятые на совещании, были поддержаны Главой Республики Айсеном Николаевым.

Мероприятия завершились праздничным концертом.