29.12.2022
22:20
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Праздники

Сергей Ларионов поддержал традиционную акцию «Елка добра»

Новый год – время дарить добро и уделять внимание младшему поколению.
В преддверии волшебного праздника 29 декабря благотворительную акцию «Елка добра» поддержал генеральный директор ПАО «ЛОРП», народный депутат РС(Я) Сергей Ларионов.


На выбранных открытках были имена детей: Васильевой Маши, 7 лет и Соловьева Альберта, 9 лет. Для них были приобретены новогодние подарки, игрушки.
«Ребятам хочу пожелать крепкого здоровья, радости, успешной учебы. Уверен, что эти игрушки поднимут им настроение в Новый год! Акция очень понравилась, с удовольствием поддержу и на следующий год. Призываю и других исполнить чье-то желание и подарить частичку внимания детям, особенно тем, кто в этом нуждается» — отметил Сергей Ларионов.


Данная акция проводится в республике на протяжении уже нескольких лет, и по сей год сохранила хорошую традицию дарить радость ребятам, детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей и коррекционных школ.

Фото: автора
Источник: Наталья Аргунова

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