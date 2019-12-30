Сергей Ларионов: Ожидая праздник, мы все загадываем желания

Дорогие жители республики Саха (Якутия)!

От имени многотысячного коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя поздравляю с наступающим Новым 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Год уходящий прошёл под эгидой юбилейных мероприятий Пароходства – 25-летия акционирования Ленского объединенного речного пароходства и 125-летия регулярного судоходства в Якутии. 2019 год войдет в историю пароходства, как начало строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи. В наступающем 2020 году мы готовимся достойно встретить 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году, несмотря на сложнейшие гидрологические условия, навигация завершилась выполнением всех обязательств перед нашими клиентами – грузоотправителями и грузополучателями. Мы обеспечили Арктические районы всем необходимым для жизнедеятельности, обеспечили завоз грузов на малые реки, а впереди нас ждёт ещё более масштабная работа.

Обращаясь к свои коллегам, я хотел бы пожелать радости в семье, удачи в личной жизни, благополучия. Ведь если человек счастлив и доволен, это непременно отражается на его работе: поставленные задачи решаются быстрее, а все возникающие проблемы устраняются легче и проще. Так пусть всегда в ваших домах будет уютно и тепло!

Уважаемые жители республики! Ожидая праздник, мы все загадываем желания, строим планы, разрабатываем стратегии… Пусть же ваши желания исполняются, планы реализуются, а стратегии оказываются самыми верными. Мы с достоинством пережили трудности минувшего года. Так давайте же сохраним эту бодрость духа и дальше. Пусть нам в этом помогут наши близкие, друзья, коллеги.

Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия Вам и Вашим близким и счастливого Нового 2019 года!

Народный депутат Республики Саха (Якутия), Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов