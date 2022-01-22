Сергей Ларионов от имени речников поздравил Ил Дархана

Уважаемый Айсен Сергеевич!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично поздравляю вас с 50-летним юбилеем!

Речники давно знают вас как видного политика и талантливого руководителя, которого всегда отличали такие важные качества, как умение выделить главное среди множества поставленных задач, высокая работоспособность и целеустремленность.

Вы человек с активной жизненной позицией. Ваша деятельность основана на каждодневном труде, направленном на сохранение экономической и политической стабильности в Республике Саха (Якутия). За время вашего руководства республика стала лидером в ДФО по социально-экономическому росту, ежегодно вводятся в эксплуатацию десятки школ, детских садов, объектов культуры, производственных предприятий. Ведется огромная работа по возрождению Арктики, оказывается неоценимая помощь арктическим улусам, возрождается сельское хозяйство.

В этот знаменательный день примите нашу искреннюю признательность и благодарность за постоянное внимание и оказание помощи пароходству, за неустанную заботу о народе Якутии. При вашей поддержке строится Жатайская судоверфь, обновляется флот. .

Примите искренние и теплые пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейшей плодотворной работы во имя динамичного развития и процветания Республики Саха (Якутия)!

Генеральный директор С.А.Ларионов