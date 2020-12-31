Сергей Ларионов: Низкий поклон медицинским работникам!

30 декабря генеральный директор ПАО «ЛОРП», народный депутат республики Сергей ЛАРИОНОВ вручил новогодние подарки медицинской сестре ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска» Марии ТОТОНОВОЙ и её детям Антону и Снежане. «Сегодня я хочу выразить огромную благодарность всем медикам республики, которые, не жалея сил и своего здоровья ведут круглосуточную борьбу с коронавирусной инфекцией. Они герои сегодняшнего дня, низкий поклон всем врачам, медицинским сестрам и медбратьям, санитарам, руководителям медицинских учреждений», — говорит С.А. Ларионов.

Мария Тотонова сейчас находится в отпуске, но отдыхать времени нет, и она работает в инфекционном отделении, где лечатся больные COVID-19. «Так неожиданно и так приятно, что коллектив речников ПАО «ЛОРП» поздравил меня и моих детей с Новым годом. Выражаю искреннюю благодарность всем работникам пароходства и лично генеральному директору Сергею Александровичу Ларионову. Не болейте, всех благ!», — поблагодарила медицинская сестра М.А.Тотонова.