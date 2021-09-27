Сергей Ларионов: Настоящее и будущее Якутии полностью зависит от совместной эффективной работы

Уважаемые жители республики!

27 сентября 1990 года была открыта новая и важная страница в истории республики. В этот день принята Декларация о государственном суверенитете РС(Я), которая послужила основой для разработки нормативных актов, документов, законов и тем самым способствовала динамичному развитию республики в составе Российской Федерации. Сохранив государственность республики как субъекта в составе Российской Федерации, многонациональный народ Якутии подтвердил свое право и возможность самостоятельно определять собственную судьбу, нести ответственность за настоящее и будущее родного северного края.

Жители Якутии объединены общей исторической судьбой и заботами, общими интересами и целями. В нашем регионе накоплен огромный опыт совместного проживания представителей разных национальностей в атмосфере толерантности и общенационального согласия, поддерживаются многовековые традиции, сформированы общие экономические и социальные связи, культурные и духовные ценности. Успехи и достижения в экономике и культуре – это результат совместного коллективного труда всего населения нашей многонациональной республики.

Настоящее и будущее Якутии полностью зависит от совместной эффективной работы, энергии и гражданской ответственности каждого из нас!

От имени коллектива ПАО «ЛОРП» и от себя лично поздравляю вас с Днем Государственности Республики Саха (Якутия)! Желаю здоровья и счастья, мира и согласия, удачи и успехов во всех начинаниях!

Народный депутат республики

Генеральный директор ПАО «ЛОРП»

Сергей Ларионов