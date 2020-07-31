31.07.2020
12:47
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Общество

Сергей Ларионов награжден почетным знаком

Народный депутат республики, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ награжден Знаком отличия Союза транспортников России II степени «За заслуги в развитии транспорта».

Знак вручен за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие транспортного комплекса России, активную плодотворную работу в Комитете Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству. Торжественное вручение Знака состоялось в Нижнем Новгороде во время  юбилейного собрания, посвященного 25-летию создания Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта.

Справка: Союз транспортников России – единственная в стране профессиональная организация национального масштаба, которая объединяет транспортные объединения, Ассоциации и Союзы, различных видов транспорта (морского, речного, автомобильного и автомобильные дороги и экспедиторов) всех уровней и регионов. Союз ставит своей целью защиту интересов своих членов, устранение административных и бюрократических барьеров, лоббирование транспортного бизнеса в исполнительных и законодательных органах власти, создание условий для успешного развития бизнеса, повышения его конкурентоспособности на мировых рынках, достижение современных международных стандартов качества услуг в российских компаниях.

Фото: Пресс-служба ПАО «ЛОРП».
Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП».
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