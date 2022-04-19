Сергей Ларионов награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

18 марта президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ подписан указ «О награждении Государственными наградами РФ». Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден народный депутат Республики Саха (Якутия), генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ.

Ларионов Сергей Александрович является ярким представителем менеджеров новой фармации, с 30-летним стажем управленческой деятельности на предприятиях авиа и речного транспорта.

В период работы в авиационной отрасли Ларионов С.А., как дальновидный и стратегически мыслящий управленец, направил усилия на консолидацию и объединение разрозненных и находящихся, в подавляющем большинстве, в сложнейшей финансовой ситуации авиапредприятий. Результатом стало создание первого в гражданской отрасли России федерального казенного предприятия, объединяющего более двадцати аэропортов, финансируемого из средств федерального бюджета.

К работе в ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» Ларионов С.А. приступил в тот момент, когда предприятие находилось в крайне сложном финансовом и экономическом состоянии.

За время руководства Обществом С.А. Ларионовым, предприятие было выведено из процедуры банкротства и начало получать прибыль. Последние годы Пароходство успешно осуществляет стабильную безубыточную деятельность и выплачивает дивиденды акционерам.

ПАО «ЛОРП» входит в перечень стратегических акционерных обществ Республики Саха (Якутия), что возлагает на пароходство обязанность обеспечения безопасности жизнедеятельности региона. Несмотря на ежегодные сложные гидрологические условия, под руководством Сергея Ларионова, ПАО «ЛОРП» стабильно обеспечивает завоз жизнеобеспечивающих грузов для государственных нужд во все направления, включая труднодоступные арктические районы. За последние годы значительно расширилась география перевозок предприятия.

Ларионов С.А., являясь депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) от Амгино-Майского избирательного округа, работает в тесном сотрудничестве с главами Амгинского и Усть-Майского районов. Его команда – это, в первую очередь, жители округа, общественный актив, который помогает увидеть и выделить самые насущные вопросы. Будучи депутатом высшего законодательного органа республики, интересы своих избирателей Ларионов С.А. защищает не только в Государственном собрании, но и оказывает социальную поддержку.

Ларионов С.А. является также руководителем возрожденного в 2015 году Регионального отделения в Республике Саха (Якутия) Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское общество».

Неоднократно поощрялся государственными наградами РФ и РС(Я).