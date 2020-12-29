Сергей Ларионов наградил победителей Чемпионата России по кикбоксингу

29 декабря президент Федерации кикбоксинга РС(Я) Сергей Ларионов поздравил с завоеванными медалями сборную команду Якутии, которая 2-7 сентября приняла участие в Чемпионате России по кикбоксингу в разделах «Фулл-контакт», «Фулл-контакт с «Лоу-киком», «К1», «Лайт-контакт», «Поинтфайтинг» и сольные композиции. Ульяновская область в четвёртый раз принимала Чемпионат России по кикбоксингу. За чемпионский титул боролись 660 спортсменов из 48 регионов страны.

Сергей Ларионов отметил, что сборная республики по кикбоксингу является одной из сильнейшей в России: «Вы — гордость нашей республики, в январе вам предстоят отборочные соревнования в Республике Дагестан, по итогам которых сформируются участники всероссийских соревнований по кикбоксингу, проводимых в Москве. Благодарю вас за заслуженные победы, за упорный труд, за спортивные достижения и желаю всем крепкого здоровья и успехов в Новом 2021 году!»

Сергей Ларионов вручил сертификаты чемпиону России по кикбоксингу «золото» – Вадиму Колтовскому, серебрянному призеру – Айаалу Местникову, бронзовым призерам – Петру Васильеву, Юлии Петровой и Виталию Филиппову. Особые слова благодарности были выражены бессменному тренеру сборной команды по кикбоксингу РС(Я) Андрею Васильевичу Алексееву.

Напомним, что в Якутии ведётся активная подготовка к Чемпионату и Первенству России по кикбоксингу, проводимой Федерацией кикбоксинга России 5-11 апреля 2021 года в г.Якутске.