Сергей Ларионов: На Вилюе навигация проходит в плановом режиме

Накануне празднования Дня работников речного и морского флота генеральный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергей Ларионов провел совещание в формате аудио-видеоконференцсвязи, посвященное итогам деятельности за 1-е полугодие навигации – 2021. В нем приняли участие плавсоставы, находящиеся в рейсах и руководство подразделений и Пароходства.

По состоянию на 1 июля, в целом по Пароходству, с начала навигации отправлено 328,0 тысяч тонн народно – хозяйственных грузов. Из числа перевезённых грузов нефтепродуктов наливом составляют 99,0 тысяч тонн, сухогрузов 229,0 тысяч тонн.

Выполнены все договорные обязательства по завозу каменного угля на р.Амга.

Необходимо отметить, что в навигацию 2021 года сложилась сложная гидрометеологическая обстановка на р.Вилюй. При этом все жизнеобеспечивающие грузы доставлены в полном объёме.

На реке Яна отгружено и доставлено до пунктов назначения 7,2 тысяч тонн нефтепродуктов наливом для получателей ЖКХ и Саханефтегазсбыт.

На реке Индигирка идёт перевозка песчайно-гравийной смеси и нефтепродуктов наливом.

Флот готовится к началу Арктической навигации.

На реке Колыма на перевозке каменного угля из п.Зырянка до п.Зелёный Мыс задействованы сухогруз «Капитан Богатырёв» и буксир «ОТ-2038» с двумя сухогрузными баржами. Всего отгружено 16,0 тысяч тонн каменного угля, из которых в настоящее время доставлено 14,0 тысяч до пункта назначения.

По информации генерального директора Пароходства Сергея Ларионова, задачи по первому периоду выполнены. Целью на предстоящий период является завоз грузов для получателей арктического побережья.

В завершение совещания руководители Пароходства поздравили плавсостав, береговые подразделения с наступающим Днем работника морского и речного флота.