Сергей Ларионов: К этой технологически сложной операции мы готовились 3 года

Флотом ПАО «ЛОРП» осуществляется перевозка основного оборудования для строящегося Иркутского завода полимеров. Как уже сообщалось ранее, оборудование для завода с Косистого Мыса (в 20 км по водным путям от Тикси) до Усть-Кута прибыло на место перевалки из Южной Кореи.

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В 20-х числах июля крупнотоннажный груз судовыми кранами перегружен на флот Ленского объединенного речного пароходства. В настоящее время три озерных толкача и девять сухогрузных барж проходят Сангары. Далее самоходный флот пароходства «река-море» класса заменится, и баржи будут отбуксированы мелкосидящим буксирным флотом проектов Р-33 и СК-2000 назначением на Усть-Кут.

Сергей Ларионов – генеральный директор ПАО «ЛОРП»:

К этой технологически сложной операции мы готовились 3 года. Такого рода крупномасштабный проект в нашем регионе и в Ленском бассейне реализуется впервые в истории. Коммерческое управление пароходства разработало план погрузки на суда, рассчитало потребность флота, план буксировки, остойчивость барж и т.д. Каждое судно загружалось согласно четкому графику подачи судов. Перевалка осуществлялась двумя, установленными на морском судне компании «Биглифт», судовыми кранами, грузоподъемностью 400 тонн каждый».

На месте перевалки для размещения груза на баржи, были привлечены инженеры из Москвы. Стивидоры и сварщики — из Архангельской области, они отвечали за крепления оборудования на баржи. На рейде ими осуществлялся монтаж, найтовка и сварочные работы.

При благоприятных гидрологических условиях, а также при условии отсутствия ограничений видимости из-за лесных пожаров, груз будет доставлен в Усть-Кут в третьей декаде августа.