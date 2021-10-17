Сергей Ларионов: Этот праздник важен для каждого из нас

Дорогие мамы!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично от всей души поздравляю с республиканским Днем Матери!

Мама – первое слово, которое произносит ребенок. С родительской заботы начинается наше счастье, а любящее материнское сердце и крепкое отцовское плечо служат надежной опорой в любых ситуациях на протяжении всей жизни.

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, — ведь нужны они в любом возрасте.

В этот день мы говорим огромное спасибо всем мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку, выражаем им безмерную благодарность за неустанный каждодневный труд в сохранении домашнего очага, укреплении духовных ценностей семьи.

Берегите своих матерей, ведь мамы дарят нам тепло, ласку и уют в доме, согревают добрым словом. Пусть все матери будут счастливы, а дети горды за них.

В этот праздничный день, дорогие мамы, примите слова признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!