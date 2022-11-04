Сергей Ларионов: Для Якутии эта дата имеет особое значение

Уважаемые жители и гости нашей столицы!

Дорогие речники, коллеги, друзья!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник олицетворяет сплоченность, национальное согласие народов, проживающих в нашей стране, призывает вспомнить о ценности мира и братства между народами. Праздник символизирует единение народа, причастность каждого из нас к судьбе родной страны, желание дальнейшего процветания нашему Отечеству. Национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан. Праздник большой истории и гордости за наше Отечество.

Для Якутии эта дата имеет особое значение. Сохранение разнообразия этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение, также как традиций взаимного доверия, согласия и родства. Здесь проживают представители более 120 национальностей при численности около миллиона человек. Благодаря всеобщему труду жителей республики живет и процветает наш родной край. Строятся новые образовательные учреждения, развивается высокотехнологичная медицина, проекты в области культуры становятся популярными по всему миру. Образование и наука, здравоохранение, архитектура и строительство, экономика и политика – все эти сферы способны показать высокие достижения только благодаря совместной деятельности, единству духа, усилий и целей.

В этот праздничный день желаю всем стабильности и уверенности, крепкого здоровья и активного долголетия, мира и добра! Пусть в ваших семьях всегда царит взаимоуважение и любовь, благополучие и достаток.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП»,

Народный депутат РС (Я), Сергей Ларионов