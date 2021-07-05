05.07.2021
11:38
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Экономика

Сергей Кылбанов 5 июля проведет прямой эфир

Заместитель генерального директора ГКУ «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия) Сергей Семенович Кылбанов 5 июля 2021 г. проведет прямой эфир на официальной странице Администрации Главы и Правительства республики в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».  Сергей Семенович расскажет о механизмах программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, о первых результатах реализации программы в текущем году, исполнении национального проекта «Жилье и городская среда», а также ответит на актуальные вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира.    Начало – в 17 час.00 мин.  

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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