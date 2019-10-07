Сергей Капустник — народные приметы 8 октября

8 октября 2019 года православные христиане отмечают преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392 год).

Сергий Радонежский — иеромонах Русской церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра). С XV века почитается Русской православной церковью святым в лике преподобных и считается величайшим подвижником земли Русской. С древних времён почитается православными, в том числе старообрядцами. Считается покровителем учащихся.

В народном календаре этот день известен как Сергей Капустник.

Название дня происходит от имени святого Сергия Радонежского. В этот день толокой рубили капусту для закваски, забивали на продажу кур, готовились к свадебному сезону. Девушки и парни собирались на капустную толоку, где много шутили, ёрничали, пели, стараясь «показать себя».

С XIX века «капустники» в городах без привязки к дню стали проводить театральные актёры, как небольшое юмористическое театральное представление-розыгрыш с элементами импровизации, заканчивающееся угощением пирогами с капустой. Проходили нередко в доме или на квартире одного из участников. Во второй половине XIX века на актёрском профессиональном жаргоне капустником называлась пирушка по случаю окончания зимнего сезона.

Обряды и поверья Сергея Капустника

В России рубку капусты начинали с переломного дня (от лета к осени) и в зависимости от местности это был день Воздвиженья (14/27.IX) или Сергея-капустника (25.IX/8.X), а в Сибири — Богородицкий день. У русских во многих сёлах капустенские вечера длились две недели, начиная с Воздвиженья.

На капустки девушки (капустницы) приходили, чтобы помочь той или иной семье в заготовке на зиму капусты. Это делалось с весёлыми песнями; «гостьям подносилось сусло-пиво, ставились сладкие меда, подавались угощенья-заедки разные». На капустки нередко приглашали семьи, в которых были дочки на выданье. Количество приглашённых зависело от урожая капусты у хозяина дома. Как правило, собиралось не менее 10–15 девушек. Парни приходили незваными.

Нарядно одетые капустницы, входя в дом, поздравляли хозяев с капустой, как с праздником. Хозяйка, поздоровавшись и высказав комплименты капустницам, показывала место для рубки. Девушки рубили капусту принесёнными с собой сечками. Через некоторое время приходили парни и развлекали их шутками, комплиментами, помогали закрывать кадки, наполненные капустой, относить их в подполье. Капустки устраивались и в небольших провинциальных городах.

Каждая девушка, отправляясь на капустки, надеялась, что её заметит хороший парень и посватается к ней после Покрова. По поверью, чтобы это произошло, она должна была в Воздвижение семь раз произнести заклятие: «Крепко мое слово, как железо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьев день, в сердце добра молодца (имя) любовь ко мне, красной девице (имя), чтоб этой любви не было конца-веку, чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы её зима студеная не тонула, чтобы её зима студеная не знобила! Крепкое мое слово, как железо».

Поговорки и приметы Сергея Капустника