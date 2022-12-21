Сергей Иванов встретился с коллективом «Алмазы Анабара»

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов встретился с коллективом АО «Алмазы Анабара»

Состоялась рабочая встреча генерального директора АЛРОСА Сергея Иванова с активом «Алмазы Анабара». Во встрече приняли участие исполнительный директор Игорь Соболев и руководитель функции экономика и финансы Юлия Шкурат.

Генеральный директор «Алмазы Анабара» Павел Маринычев доложил о деятельности компании за 2022 год и планах на 2023 год.

«Сегодня «Алмазы Анабара» — это 11% добычи алмазного сырья в натуральном выражении внутри Группы АЛРОСА. Горные работы в 2022 году велись на 8 участках, в 2023 году планируется вести на 10-и участках, дополнительно вводятся 2 новых участка — Кумах-Юрях и Балаганнах на прииске Маят. Функционируют 5 стационарных вахтовых поселков и 4 временных в летний период на базе вагон-домов. В 2022 году работали и в 2023 году будут работать 19 сортировочных комплексов, 5 цехов доводки и 4 ШОФа. В непосредственной близости от производственных участков функционируют база «Юрюнг-Хая» в Анабарском улусе и базы «Джарджан», «Приленск» в Булунском улусе, через которые осуществляется приемка, накопление и хранение грузов в летнюю навигацию до отправки по автозимникам на прииски «Маят» и «Молодо»», — рассказал генеральный директор Павел Маринычев.

Компания «Алмазы Анабара» владеет 32 действующими лицензиями на право пользованиями недрами в Анабарском (долгано-эвенкийском), Оленекском и в Булунском районах РС(Я), а также Таймырском АО Красноярского края, где проводятся геологоразведочные работы для восполнения минерально-сырьевой базы. С 2019 года компания также занимается организацией золотодобычи — для этого ведутся геологоразведочные работы на Анабарской и Таймырской площадях.

«По итогам 2022 года «Алмазы Анабара» перевыполнили план по всем основным производственным показателям. Добыча алмазного сырья по итогам промсезона составила более 3,8 млн карат или +1,8 % к плану», — отметил генеральный директор АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев.

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов сообщил, что положение АЛРОСА остается уверенным и устойчивым, и поблагодарил коллектив «Алмазы Анабара» за успешное выполнение плана.

«Несмотря на то, что год оказался сложным, в части производственных показателей он удачный. Безусловно, ряд вопросов есть, мы сейчас в более бережливом режиме осуществляем работы, занимаемся импортозамещением по технике. При этом, все социальные обязательства компания выполняет и перевыполняет. В будущем году мы также планируем расширить в два раза наши инвестиционные программы», — сообщил генеральный директор АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергея Иванов.

На встрече с активом «Алмазов Анабара» генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов ответил на вопросы собравшихся.