27.05.2022
18:46
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Экономика

Сергей Иванов: Санкции бьют по алмазно-бриллиантовой индустрии

Генеральный директор АЛРОСА: «Санкции бьют по всем участникам алмазно-бриллиантовой индустрии» Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов в ходе корпоративного форума АЛРОСА «Хозактив 2022» дал оценку влиянию западных санкций на деятельность компании и алмазной отрасли в целом. тгк Республика Саха (Якутия)

Источник: тгк Республика Саха (Якутия)

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