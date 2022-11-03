Сергей Иванов: С именем Михаила Николаева связаны крупные события в истории Якутии

Сергей Иванов, генеральный директор — председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО):

С именем первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева связано немало крупных событий в современной истории Якутии. Два из них, на мой взгляд, имеют особое значение для республики.

Во многом благодаря Михаилу Ефимовичу в феврале 1992 года был подписан Указ Президента Российской Федерации «Об образовании акционерной компании «Алмазы России-Саха»» – современной АЛРОСА, ставшей правопреемницей созданного в советское время ПНО «Якуталмаз». Это событие открыло новую страницу в истории отечественной алмазодобывающей отрасли, дав старт ее работе в новых рыночных условиях. Большой и непростой путь нашей компании на пути к лидерству на мировом алмазном рынке начался именно тогда.

В том же 1992 году был создан Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия), главным партнером которого в реализации масштабных социальных проектов на территории республики с самого начала стала наша компания.

Вот уже тридцать лет АЛРОСА развивает добычу алмазов, создает в Якутии рабочие места, пополняет бюджет республики за счет налогов и дивидендов. И вот уже тридцать лет наша компания благодаря сотрудничеству с Целевым фондом будущих поколений имеет возможность наиболее эффективным образом осуществлять свои социальные инвестиции. Благодаря этой совместной работе в разных районах Якутии ежегодно открываются школы и детские сады, медицинские учреждения, культурные центры, спортивные объекты. Реализуются важные образовательные программы, направленные на раскрытие потенциала детей и молодежи.

Партнерство АЛРОСА с Целевым фондом будущих поколений служит одной цели – чтобы богатства якутской земли становились достоянием всех, кто на ней живет. Чтобы в республике создавались условия для полноценной жизни и развития каждого человека, как это было заложено первым Президентом Якутии. Мы обязательно продолжим эту работу ради благополучного будущего нашего родного края