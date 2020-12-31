31.12.2020
12:00
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Праздники

Сергей Иванов поздравляет якутян с Новым годом и Рождеством

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)! Дорогие друзья!

От имени  коллектива АЛРОСА и от себя лично сердечно поздравлю  вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Подходит к концу 2020 год. Он принес неожиданные и сложные испытания. Коронавирус на наших глазах буквально в считанные месяцы изменил привычный порядок вещей. Появились новые правила и ограничения. В нашу повседневную жизнь вошли медицинские маски, перчатки, антисептики, ежедневные сводки заболеваемости и другие вещи, о которых мы раньше даже не задумывались. 

Но есть и другая сторона медали. В этом году мы стали больше ценить своих родных и близких, внимательнее относиться к окружающим, сопереживать и поддерживать друг друга. 

Скажу больше. В новых для себя обстоятельствах огромное число людей показало себя с наилучшей стороны: ответственными, инициативными. Также многим пришлось перейти «на удаленку». Оказалось, это не так страшно. И хотя многие из нас стали реже видеться со своими коллегами и родными, взаимовыручка и чувство локтя никуда не исчезли – и это главное.

Мы с уверенностью смотрим в будущее. АЛРОСА  в эти дни приняла производственную программу, направленную на преодоление возникших трудностей. Уверен, в 2021 году вместе мы решим  все задачи, которые стоят сегодня перед республикой и страной. 

Дорогие друзья, я желаю, чтобы в наступающем году вам удалось сделать все то, что не получилось в году уходящем – уверен, что дел накопилось немало. Пусть исполняются ваши желания, и все перемены будут только к лучшему. Будьте счастливы, успешны, любимы. И, конечно, я желаю самого крепкого здоровья – вам и вашим близким.

С уважением,

Генеральный директор АЛРОСА Сергей  Иванов

Фото: АЛРОСА
Источник: АЛРОСА
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