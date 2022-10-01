01.10.2022
16:17
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Официально
Сергей Голубев: Нет необходимости в призыве граждан, не проходивших военную службу
Начальник мобилизационного отдела штаба Восточного военного округа Сергей Голубев заявил, что сегодня призыву подлежат граждане, которые ранее проходили службу, то есть, они имеют определенные навыки и опыт. Также каждый мобилизованный проходит несколько этапов подготовки — ни один необученный военнослужащий не будет отправляться на боевые действия, заверил военный комиссар Александр Авдонин, сообщает тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
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