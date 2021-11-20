Сергей Черных: Предстоит большая работа по бюджету города на 2022-2024 годы

«Оптимизма в бюджете г. Якутска мало, мы выходим на дефицит бюджета. Город в достаточно сложном финансовом состоянии, это подтверждают основные характеристики и рекомендации контрольно-счетной палаты города Якутск. Предстоит большая работа при рассмотрении бюджета во втором чтении, чтобы внести пожелания наших избирателей», —прокомментировал председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы Сергей ЧЕРНЫХ.

19 ноября на комиссии был рассмотрен основной финансовый документ столицы республики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в первом чтении.

Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации ознакомила с основными параметрами бюджета. Так, прогнозный объем доходов городского бюджета на 2022 г. составит 9 млрд. руб., в том числе налоговые доходы 8,6 млрд. руб. и неналоговые доходы 450 млн. руб. Расходы бюджета на уровне 9,3 млрд. руб., дефицит бюджета- 272 млн. руб. Руководитель отметила положительную динамику поступления налоговых доходов в бюджет городского округа. «Формирование расходной части бюджета осуществлялось по 17 муниципальным программам и 5 ведомственным целевым программам, финансирование которых в 2022 г. составит 7,8 млрд. руб или 83% от общего объема расходов. Непрограммные расходы – 1,5 млрд. руб. или 17%. Приоритетом расходов остается содействие национальным целям развития, а также безусловное выполнение принятых социальных обязательств», — сказала Ольга Максимова. Городской округ участвует в 5 национальных проектах: «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование» и «Культура».

Заслушав выступление Ольги Николаевны, депутаты предложили учесть исполнение наказов избирателей, в том числе: строительство дороги по ул. Березовая в Мархе, детская школа искусств в с. Хатассы, реконструкция старого здания на Кирзаводе, разработка проектно-сметной документации на строительство новой школы на 350 мест.

Также депутатом Айааном Васильевым предложено предусмотреть в проекте бюджета проезд учителям городских школ-победителям различных конкурсов в центральные города России для стажировки и на курсы повышения квалификации.

Андрей Лебедев предложил предусмотреть финансовые средства на обеспечение водоснабжения с. Маган и мкр. Марха, строительство дорог в пригородах, увеличение кратности и периодичности уборки дорог на окраинах города.

Начальник департамента экономики и стратегического развития Окружной администрации города Якутска Наталья Порческу отметила, что по итогам 9 месяцев 2021г. по всем отраслям имеется положительная динамика и экономика города восстанавливается. Растут обороты у розничной торговли, даже объектов общественного питания, наблюдается прирост по самозанятым.

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова сообщила, что на сегодняшний день объекты образования нуждаются в серьезных укрепительно-восстановительных работах. По ее словам, чтобы 10 учреждений вошли в федеральную программу с объемом финансирования в 716 млн. руб., необходимо софинансирование со стороны местного бюджета в размере 43 млн. руб.

Резюмируя заседание постоянной комиссии, Сергей Черных добавил, что предстоит сложная работа во втором чтении и предложил создать согласительную комиссию ко второму чтению.