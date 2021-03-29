Сергей Черных: Единая Россия» — сила, которая действительно работает

«В выборах на пост главы столицы нашей республики победил член партии «Единая Россия» Евгений Григорьев, — говорит Сергей Черных, — Ожидаемо ли это было, или, как сейчас кричат на каждом углу, «сыграл» административный ресурс? Истина же кроется в том, что на сегодняшний день партия «Единая Россия» - это та политическая сила, которая действительно работает. Не просто говорит, не просто критикует, а занимается конкретными делами. И эти дела люди видят.

Работы у нового более чем достаточно. Его ожидают и успехи, и трудности. И я верю в то, что он справится, как поверили в него тысячи горожан. Желаю Евгению Николаевичу плодотворной работы и крепкой команды!»