Сергэ в честь Героя труда из Якутии

В честь Героя Труда Владимира Михайлова установили памятное сэргэ

Сегодня в рамках проведения республиканского ысыаха, посвященного 100-летию образования Министерства сельского хозяйства РС (Я) и чествованию Героя Труда РФ Владимира Африкановича Михайлова, дояра СХПК «Крестях», полного кавалера ордена Трудовой славы, ордена Почета, ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда», заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), в местности Үс Хатыҥ состоялась торжественная церемония установки памятного сэргэ.

В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства республики Михаил Никифоров.

В своем выступлении Михаил Никифоров от имени руководства республики горячо поздравил главного виновника торжества со столь высокой наградой. Он отметил, что горд за Якутию, за Владимира Африкановича, добившегося такого успеха своим кропотливым трудом и полной самоотдачей работе во благо наслега, улуса, республики и страны.

«Сегодня мы установили сэргэ, призванное увековечить это знаменательное событие, а также символизирующее трудовой подвиг труженика сельского хозяйства. Считаю, что по достоинству оценен труд и вклад Владимира Африкановича в развитие сельского хозяйства республики», — сказал Михаил Никифоров.