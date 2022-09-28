Сэргэ и крест установлены как знак присутствия России на острове Беннетта

Члены экспедиции Русского географического общества на остров Беннетта архипелага Де Лонга под руководством председателя Якутского отделения Российского союза спасателей Николая Находкина подвели итоги своего путешествия. В рамках поездки на территории острова были установлены научный стационар в виде якутского традиционного жилья, температурные логгеры почвы, автоматическая метеостанция, а также проведен ряд научных исследований, передает ЯСИА.

По словам председателя отделения Русского географического общества в Якутии Александра Горохова, членам экспедиции удалось то, что до них еще никто не делал, — пройти более 800 км по морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю, которые считаются одними из сложнейших для мореплавания.



Как рассказал руководитель экспедиции, председатель Якутского отделения Российского союза спасателей Николай Находкин, благодаря усилиям всей команды были заложены первые основы системного освоения острова Беннетта и установлен научный стационар. «Согласно Арктической декларации США, все неосвоенные земли в Арктике являются ничейными. В настоящее время острова Де Лонга относятся к Российской Федерации в лице ее крупнейшего субъекта — Республики Саха (Якутия), а именно Булунского района, но там не ведется никакой хозяйственной деятельности. Некоторые сенаторы США пытаются оспорить принадлежность острова. В честь 100-летия Якутской АССР мы хотели продемонстрировать данной экспедицией реальное присутствие и деятельности Якутии и России на островах российского сектора Северного Ледовитого океана. Таким образом, мы установили традиционное жилище якутов – балаган в качестве спасательного депо и научного стационара, а также сэргэ и православный крест», — подчеркнул Николай Находкин.

Кроме того, членами экспедиции впервые в мире был собран гербарий растений – гидробиологических сборов. Он уже передан в Ботанический институт в г. Санкт-Петербурге. Существует вероятность того, что ученые найдут новые подвиды растений. Вдобавок были проведены исследования спасательных технологий, таких как выживание человека в ледяной воде. Руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов выразил благодарность членам экспедиции за проделанную работу и отметил особую значимость путешествия не только для республики, но и всей страны.

«Отрадно, что достижение крайней точки нашей республики совпало с празднованием 100-летия Якутской АССР. Это действительно знаменательное событие, которое оставит после себя огромный след в истории. Такой путь могли преодолеть только люди с огромной выдержкой и мужеством», — подчеркнул Георгий Михайлов. Также во время мероприятия между отделением РГО в Якутии и государственным природным заповедником «Усть-Ленский» было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве.