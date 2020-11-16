Глава Якутии озадачил кабмин

Глава Якутии Айсен Николаев 16 ноября на расширенном заседании с участием членов регионального кабмина и руководителей структурных подразделений администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) сообщил о кадровых изменениях в правительстве РФ. Назначены вице-премьер правительства и ряд федеральных министров. Кроме того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин перераспределил обязанности между своими заместителями: вице-премьер Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс, в ведении вице-премьера Татьяны Голиковой появились вопросы государственной политики в сфере культуры, вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет также курировать вопросы высшего образования и науки, вице-премьер Алексей Оверчук будет координировать деятельность Росреестра.

В связи с произошедшими серьезными изменениями членам регионального правительства поручено наладить конструктивное взаимодействие с федеральным правительством и отраслевыми министерствами по курируемым направлениям.

Айсен Николаев также озвучил, что в настоящее время во всех субъектах страны создаются Центры управления регионом. В Якутии такой центр создан одним из первых по стране и первым среди регионов Дальнего Востока. Перед региональным правительством Ил Дархан поставил задачу оперативно рассматривать запросы, связанные с деятельностью центра на территории региона.

Учитывая, что финансовый год близится к завершению, членам кабмина поручено обратить особое внимание на реализацию национальных проектов и инвестиционных программ. администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) совместно с Республиканским оперштабом поручено определить формат проведения ежегодного отчёта исполнительных органов государственной власти перед населением с учётом эпидситуации на местах.