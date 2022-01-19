Серьезное решение Айаала Аммосова! 💪

Известный артист театра и кино, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), председатель Союза театральных деятелей Айаал АММОСОВ катается на лыжах на модном курорте Красная Поляна на Кавказских горах. При этом Айаал Александрович сообщил в соцсети, что давно бросил курить. — Бросай курить 🚭 вставай на лыжи ⛷. Пять месяцев без сигарет. Уверенно ✊️💪

Фото: из соцсети https://www.facebook.com/profile.php?id=100004877562540 Источник:

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