19.01.2022
18:09
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Желток
Серьезное решение Айаала Аммосова! 💪
Известный артист театра и кино, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), председатель Союза театральных деятелей Айаал АММОСОВ катается на лыжах на модном курорте Красная Поляна на Кавказских горах.
При этом Айаал Александрович сообщил в соцсети, что давно бросил курить.
— Бросай курить 🚭 вставай на лыжи ⛷. Пять месяцев без сигарет. Уверенно ✊️💪
Фото: из соцсети
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