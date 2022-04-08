Серьезное ДТП в Таттинском районе с несовершеннолетними пассажирами

7 апреля в 18:08 в Дежурную часть ОМВД России по Таттинскому району поступило сообщение о том, что на дороге 10 км от с.Ытык-Кюель перевернулась автомашина, имеется пострадавший.

Предварительно установлено, что 7 апреля около 18 часов вечера 30-летний водитель, управляя автомобилем марки Тойота Калдина, двигаясь со стороны с. Дэбдирге в сторону с. Ытык-Кюель с четырьмя несовершеннолетними пассажирами в возрасте от 12 до 16 лет на 8-м километре автодороги Ытык-Кюель – Туора-Кюель не соблюдая безопасный скоростной режим не справившись с рулевым управлением допустил съезд с дорожного полотна на левую сторону дороги с дальнейшим опрокидыванием.

В результате происшествия 16-летняя школьница, сидевшая на заднем пассажирском сидении за водителем автомашины Тойота Калдина получила серъезные травмы. Бригадой скорой помощи была доставлена и госпитализирована в Таттинскую ЦРБ, в дальнейшем несовершеннолетняя – пострадавшая направлена санитарным рейсом в г.Якутск. Остальные трое пассажиров- школьников травм не получили.

В ходе проверки сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомашины Тойота Калдина имеет водительское удостоверение по категории “В,В1”, в течении года привлекался к административным правонарушениям три раза: по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ – за нарушение правил перевозки людей, по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ — за нарушение требований к перевозке детей, по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ – за управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования. В ДТП не пострадал, был трезв.

В момент происшествия все, кто находился в автомобиле не были пристегнутыми ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые родители! Реальную помощь в предупреждении нарушений и их последствий при перевозке детей могут оказать родители. Если планируется поездка вашего ребенка – на олимпиаду, соревнования и т.д.- не стесняйтесь спрашивать у педагогов, у руководителя поездки о соответствующем транспортном средстве и о водителе.

Хотелось обратиться и к водителям транспортных средств, которым доверены жизни и здоровье детей: на вас лежит большая ответственность, от вашей дисциплинированности, профессионализма, ответственности зависят судьбы людей. Очевидно, что водитель транспортного средства, везущий маленьких пассажиров, должен соблюдать скоростной режим, дистанцию до других транспортных средств, режим труда и отдыха в пути, не совершать необдуманных маневров, учитывать состояние дороги и погодные условия.