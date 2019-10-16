16.10.2019
15:48
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Происшествия
Серьезное ДТП с пострадавшими
16 октября, около 13 часов, на 40-м километре РАД «Умнас» водитель 1978г.р., управляя автомобилем «Тойота Калдина», следуя со стороны г.Якутска, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Газель» под управлением водителя 1950 г.р.
В результате ДТП оба водители и пассажир автомашины «Газель» — женщина 1956 г.р. доставлены прибывшей каретой скорой помощи в больницу г.Покровск. Признаков опьянения у водителей не выявлено.
В настоящее время проводится проверка.
Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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