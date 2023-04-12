12.04.2023
10:55
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Происшествия

Серьезное ДТП с перевертышем

Ночью на Пояркова произошло серьезное ДТП с «перевертышем».

Судя по видео, никто серьезно не пострадал. Очевидцы происшествия оказали помощь и поставили автомобиль на колеса. Ждем подробности ночного происшествия от столичного ГИБДД.

Источник: Эхо столицы
Один комментарий на «Серьезное ДТП с перевертышем»
  1. Александр 12.04.2023 11:31

    Скоро в продаже на Авито…

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