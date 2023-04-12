Серьезное ДТП с перевертышем

Ночью на Пояркова произошло серьезное ДТП с «перевертышем». Судя по видео, никто серьезно не пострадал. Очевидцы происшествия оказали помощь и поставили автомобиль на колеса. Ждем подробности ночного происшествия от столичного ГИБДД.

Источник: Эхо столицы

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