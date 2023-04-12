Серьезное ДТП с перевертышем: Автоледи оказалась пьяной

Сегодня, около 12 часов ночи , 22-ух летняя автоледи, управляя автомашиной марки «Kia Soul», следуя по ул. Пояркова около дома №13, не учла погодные и дорожные условия, не справилась с рулевым управлением, допустила опрокидывание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадала, в салоне находилась одна.

22-ух летняя автоледи имеет водительское удостоверение категории «B».

При проведении проверки на состояние опьянения у водителя выявлен факт состояния алкогольного опьянения.

Результат 0,85 мг/л — миллиграмм этанола в литре выдыхаемого воздуха.

Назначена административная проверка.

Нетрезвый водитель создает реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Под действием алкоголя у человека замедляется скорость реакции, пропадает адекватность действий, что в большинстве случаев приводит к печальным последствиям.

Уважаемые водители! Помните, что за руль автомобиля в состоянии опьянения, в том числе похмелья, садиться нельзя и небезопасно!

Мы просим горожан проявить свою гражданскую ответственность и при обнаружении подобных фактов сразу сообщать по телефону дежурной части Госавтоинспекции 47-35-69.