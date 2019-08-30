Серьезное ДТП с несовершеннолетними

29 августа около полудня, водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо», двигаясь по вдольтрассовому проезду ВСТО в сторону г. Ленска, при повороте направо не справился с рулевым управлением в результате чего транспортное средство занесло и опрокинулось в кювет.

В результате ДТП в больницу с различными травмами были доставлены водитель и три пассажира, двое из которых несовершеннолетние 16 и 17 лет. В момент автопроисшествия никто из пострадавших не был пристегнут ремнем безопасности.

Со слов автомобилиста, в момент ДТП он следовал со скоростью 80 км/ч. Освидетельствование показало, что он был трезв.

По факту дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасную скорость движения. Скорость должна быть такой, при которой водитель сможет избежать ДТП в тех или иных дорожных условиях, если ситуация резко изменилась. Кроме того, водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности.