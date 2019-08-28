Серьезное ДТП с наездом на кобылу

27 августа около 22 часов 40 минут в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что на ФАД «Лена» рядом с. Павловск съехала автомашина с дороги, есть пострадавший.

В ходе проверки установлено, что на 1131 км. +810 м. ФАД «Лена» водитель 1982 г.р. управляя транспортным средством «Тойота Ипсум» двигаясь со стороны Якутска по направлению г.Нерюнгри, совершил наезд на выбежавшую на проезжей части кобылу, после удара съехал с дороги в сторону леса.

В результате ДТП пассажир — девушка 2001 г.р. с ушибами и сотрясением головы обратилась в травматологическое отделение с. Майя, она была госпитализирована. Девушка сидела на заднем пассажирском сидении за водителем, пристегнутая ремнем безопасности.

Сам водитель не пострадал. В момент ДТП в салоне автомашины помимо водителя находились трое пассажиров, все пристегнутые ремнями безопасности.

Кобыла от полученных травм скончалась на месте автопроисшествия.

Проведенное медицинское освидетельствование состояние трезвости у водителя не выявило факта употребления алкоголя. Раздел 25 ПДД РФ полностью описывает правила прогона животных: запрещается оставлять на дороге животных без надзора, прогонять животных через дороги вне специальных отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

К сожалению, научить животных переходить дорогу в положенном месте невозможно. Но сведение к минимуму вероятности возникновения несчастных случаев на трассах с участием «братьев наших меньших» во многом зависит от нас самих. Об этом должны помнить и автолюбители, и хозяева животных.