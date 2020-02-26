Серьезная авария произошла в Якутии (фото)

25 февраля в 15:45 в дежурную часть ОГИБДД Горного района Якутии поступило телефонное сообщение о том, что на 134 км. ФАД «Вилюй» произошло дорожно – транспортное происшествие. Сообщалось о пострадавших.

По предварительным данным установлено, что водитель автомашины «Тойота Ипсум», не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Королла».

В результате ДТП в местную больницу были госпитализированы 14-летняяя девочка – пассажир автомобиля «Тойота Ипсум» и женщина — водитель «Тойота Королла». Последняя вскоре была доставлена в медицинское учреждение г. Якутска. Остальным участникам автоаварии была оказана разовая медицинская помощь.

В салоне «Ипсума» находились шесть человек: два взрослых (один из которых тренер школы) и четыре несовершеннолетних. Два школьника следовали из Кобяйского района в с. Намцы для участия на соревнованиях по национальным видам спорта. Со слов, все были пристёгнуты ремнями безопасности.

Освидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков. Со слов водителя «Ипсума», на повороте дороги транспортное средство занесло на встречку, где произошло столкновение в другим автомобилем.

Авария произошла вне населенного пункта, шел обильный снег, состояние дороги – заснеженное.

Снегопад неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, в связи с чем на дорогах, как правило, возрастает число автоаварий. Видимость на дороге снижается, асфальтовое покрытие становится скользким. Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости, ведь в условиях гололёда сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Перед поездкой следует проверить исправность стеклоочистителей, внешних световых приборов и тормозной системы.