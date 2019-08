Серебряный век якутских украшений

View this post on Instagram

У каждой девочки, девушки, женщины есть соратницы, сестры по крови и духу, советчицы, приятельницы, единомышленницы и каждая из которых настоящие подруги не соревнуются между собой и не завидуют, а помогают и искренне радуются друг за друга, ведь дружба, вдохновленная общей идеей, целью, это самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без друзей. Берегите лучших подруг и близких друзей! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ "Мои подруги — мои крылья, Скачущие верхом друзья, Удивительные хозяйки (далбар), Степенные госпожи (хотун), Скромные, светлые мои Не знайте, что такое грусть. Пусть холмы, по которым вы ходите, Будут всегда полны цветов. Нежные вы мои…" слова из песни замечательной, нежной певицы @namyyna111 Благодарим Ленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Дружба" с. Соттинцы Усть-Алданского улуса @larisa_museum_druzhba Костюмы от @sendiele_design и Лены Дьяконовой Научный консультант, этнограф @pk_kyyha Видеограф @Boris_plinker Фотохудожник @alyonacheremkina Сценарист @ivanovaelena1502 Водитель @ibv67