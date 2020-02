Серебряный век якутских украшений в Хабаровске

View this post on Instagram

Дорогие жители и гости Хабаровска! Творческая группа "Традиция" и ювелирная мастерская Петра Алексеева из города Якутска Республики Саха (Якутия) приглашает Вас на свое мероприятие "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ЯКУТСКИХ УКРАШЕНИЙ", которое состоится 6 марта в 15 час. в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова В программе: 🌷 Лекция от этнографа, научного сотрудника ИГИ и ПМНС СО РАН Александры Прокопьевой 🌷Показ старинных якутских костюмов от ателье "Sendiele" и Лены Дъяконовой, ювелирных изделий, созданных по музейным материалам 18-19 века 🌷Викторина с ценными призами 🌷Выставка-продажа ювелирных изделий 🌷Фотографирование Место проведения: ХКМ, ул. Шевченко, д. 11, корп. 2. — Билеты в кассе ХКМ, цена 300 руб. — Тел. для справок 30-31-92; +79241657926 Instagram: @masterskaya_petr @pk_kyyha @sendiele_design