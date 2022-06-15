15.06.2022
18:24
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Спорт

Якутянин «вырвал» серебро Кубка России по лыжероллерам

Якутянин Дмитрий Плосконосов взял серебро Кубка России по лыжероллерам.
12 июня в Нижнем Новгороде прошел первый этап Кубка, где выпускник СВФУ представлял Якутию в гонке на 20 км свободным стилем.
Как отметили в комитете по лыжероллерам федерации лыжных гонок России, именно Дмитрий Плосконосов разорвал своим рывком лидирующую группу, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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