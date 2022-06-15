Якутянин «вырвал» серебро Кубка России по лыжероллерам

Якутянин Дмитрий Плосконосов взял серебро Кубка России по лыжероллерам.

12 июня в Нижнем Новгороде прошел первый этап Кубка, где выпускник СВФУ представлял Якутию в гонке на 20 км свободным стилем.

Как отметили в комитете по лыжероллерам федерации лыжных гонок России, именно Дмитрий Плосконосов разорвал своим рывком лидирующую группу, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

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