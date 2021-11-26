Серебро Чемпионата России по пауэрлифтингу среди слепых у энергетика из Якутска

Специалист Сахаэнерго завоевал серебро Чемпионата России по пауэрлифитингу

Специалист Управления информационных технологий АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) Айаал Данилов стал «серебряным» призером Чемпионата России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

На состоявшихся в октябре всероссийских соревнованиях по спорту слепых в г. Евпатория Республики Крым техник группы поддержки пользователей Сахаэнерго Айаал Данилов занял второе место в весовой категории 60 кг. Его результат вместе с третьим местом товарища по команде Сергея Безносова подняли сборную Республики Саха на шестое место в общекомандном зачете среди 17 команд российских регионов.

Ранее в этом году Айаал принял участие в своем первом чемпионате в г. Брянске, где занял третье место. Старт спортивным достижениям дали тренировки в Центре адаптивной физкультуры и спорта, куда его пригласили, заметив в одном из тренажерных залов.

Наш коллега рассказывает, что спорт любил с детства, занимался разными видами. Летом всегда ездит на велосипеде, в студенчестве участвовал в разных велосоревнованиях, например, Тур де Хангалас.

Сейчас Айаал 3-4 раза в неделю после работы под руководством тренера занимается пауэрлифтингом (силовым троеборьем), в программу которого входят приседание со штангой, жим штанги лёжа на скамье и становая тяга.

Специального режима питания он не придерживается. Главная задача – поддерживать необходимый вес. А если, к примеру, требуется немного сбросить, то исключает из рациона мучное и добавляет беговые тренировки.

«Первые результаты сильно замотивировали к новым достижениям. Сейчас у меня первый разряд, хочу выполнить норматив кандидата в мастера спорта, чтобы иметь возможность участвовать в международных соревнованиях. Думаю, вполне мне по силам. Призываю всех заниматься спортом — тренировки хорошо дисциплинируют и помогают поддерживать активный жизненный ритм. Занятие спортом компенсирует сидячую работу в офисе», — делится Айаал.

Пожелаем нашему коллеге успешных тренировок и новых спортивных достижений!